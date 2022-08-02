Программа передач НТВ на 2 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



02.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Комета Криптона

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 3-я серия

20:45 Десант есть десант. 4-я серия

21:40 Под напряжением. 27-я серия

22:35 Под напряжением. 28-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-4. Домострой

00:55 Пёс-4. Экспозиция

01:55 Братаны. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе



В программе передач возможны изменения.