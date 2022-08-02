Программа передач НТВ на 2 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 2 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
02.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дневная красавица
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Комета Криптона
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Опасное напряжение». «Камышовый киллер». «Правила абордажа». «Кровавый след «Мариенгофа»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Роковая ошибка», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 3-я серия
20:45 Десант есть десант. 4-я серия
21:40 Под напряжением. 27-я серия
22:35 Под напряжением. 28-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-4. Домострой
00:55 Пёс-4. Экспозиция
01:55 Братаны. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе
В программе передач возможны изменения.