Программа передач Пятого канала на 2 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 2 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
02.08.2022
05:00 Известия
05:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия, 1-я часть
06:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»
07:50 Чужой район-2. Ловушка
08:45 Чужой район-2. Письмо
09:00 Известия
09:30 Чужой район-2. Письмо
10:10 Чужой район-2. Царь воды
11:10 Чужой район-2. Расплата
12:05 Чужой район-2. Побег
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я часть - «Летальное такси»
14:20 Пасечник. 2-я часть - «Летальное такси»
15:15 Пасечник. 1-я часть - «Джек-пот для ма...»
16:10 Пасечник. 2-я часть - «Джек-пот для ма...»
17:05 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»
18:30 Пасечник. 2-я часть - «Двойная подстава»
19:20 След. Крысобой
20:10 След. Беспризорные призраки
21:00 След. Мертвая свадьба
21:45 След. Кровь на руках
22:25 След. Ошибочка вышла
23:10 Свои-3. Выжить будет роскошью
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Смертельный сон
01:10 След. Темный ангел
01:45 След. История на миллион долларов
02:25 След. Белый туннель
03:00 Детективы. Личный киллер
03:30 Детективы. Восточная любовь
03:55 Детективы. Свадебный угар
04:30 Детективы. Таксист
В программе передач возможны изменения.