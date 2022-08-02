Программа передач Пятого канала на 2 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 2 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



02.08.2022



05:00 Известия

05:30 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 1-я серия, 1-я часть

06:40 Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 2-я серия - «Кровавая надпись»

07:50 Чужой район-2. Ловушка

08:45 Чужой район-2. Письмо

09:00 Известия

09:30 Чужой район-2. Письмо

10:10 Чужой район-2. Царь воды

11:10 Чужой район-2. Расплата

12:05 Чужой район-2. Побег

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я часть - «Летальное такси»

14:20 Пасечник. 2-я часть - «Летальное такси»

15:15 Пасечник. 1-я часть - «Джек-пот для ма...»

16:10 Пасечник. 2-я часть - «Джек-пот для ма...»

17:05 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 1-я часть - «Двойная подстава»

18:30 Пасечник. 2-я часть - «Двойная подстава»

19:20 След. Крысобой

20:10 След. Беспризорные призраки

21:00 След. Мертвая свадьба

21:45 След. Кровь на руках

22:25 След. Ошибочка вышла

23:10 Свои-3. Выжить будет роскошью

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Смертельный сон

01:10 След. Темный ангел

01:45 След. История на миллион долларов

02:25 След. Белый туннель

03:00 Детективы. Личный киллер

03:30 Детективы. Восточная любовь

03:55 Детективы. Свадебный угар

04:30 Детективы. Таксист



В программе передач возможны изменения.