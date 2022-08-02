Программа передач Домашний на 2 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 2 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



02.08.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»

13:30 Порча. Залетайка

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Не уходи

15:05 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»

19:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Залетайка

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Не уходи

00:20 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.