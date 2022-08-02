Программа передач Домашний на 2 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 2 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
02.08.2022
02:50 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»
13:30 Порча. Залетайка
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Не уходи
15:05 Преступления страсти. 9-я серия - «Семейный бизнес». 10-я серия - «Любой ценой». 11-я серия - «Реванш». 12-я серия - «Сердечная недостаточность»
19:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Залетайка
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Не уходи
00:20 Понять. Простить. «Катюша». «Возможное будущее»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.