Программа передач ТНТ на 2 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 2 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



02.08.2022



04:50 Comedy Баттл. 2-я серия

05:35 Открытый микрофон. 4-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

08:30 Модные игры. 7-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 73-я - 80-я серии

13:00 СашаТаня. 111-я - 120-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 221-я - 224-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 33-я - 35-я серии

21:00 Два холма. 10-я серия

21:30 Два холма. 11-я серия

22:00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

00:10 Разрушитель

02:15 Настя, соберись! 3-я серия

02:50 Настя, соберись! 4-я серия

03:25 Импровизация. Дайджесты. 190-я серия

04:15 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия



В программе передач возможны изменения.