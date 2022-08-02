Программа передач СТС на 2 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 2 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



02.08.2022



04:40 Воронины. Сезон 16. 15-я - 17-я серии

05:50 6 кадров. Сезон 8. 38-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 1-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 2-я серия

07:00 Том и Джерри

10:00 Пришельцы

12:05 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 4-я - 7-я серии

14:20 Гранд. Сезон 5. 11-я - 21-я серии

20:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

22:40 Час расплаты

01:00 Пришельцы

02:55 Воронины. Сезон 16. 14-я - 19-я серии

02:10 Воронины. Сезон 16. 9-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.