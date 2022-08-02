Программа передач Матч ТВ на 2 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 2 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



02.08.2022



03:20 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Крюк

11:00 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов

15:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

21:15 Новости

21:20 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес

22:15 Все на Матч!

23:00 След пираньи

00:50 Специальный репортаж

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Правила игры

03:50 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»



В программе передач возможны изменения.