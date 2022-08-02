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Программа передач Матч ТВ на 2 августа 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 2 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

02.08.2022

03:20 Регби. PARI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино)
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Крюк
11:00 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Смешанные единоборства. Open FC. Р. Проводников - А. Багаутинов
15:45 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
21:15 Новости
21:20 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Пенья - А. Нуньес
22:15 Все на Матч!
23:00 След пираньи
00:50 Специальный репортаж
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Правила игры
03:50 Синхронное плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»

В программе передач возможны изменения.









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