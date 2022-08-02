Программа передач канала Звезда на 2 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 2 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



02.08.2022



05:00 Раздвигая льды

05:30 Батя. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Сделано в СССР

09:35 Голубые молнии

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Маргелов

14:30 Батя. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 2 августа - День воздушно-десантных войск

19:40 Улика из прошлого. Франция против Гитлера. Последняя тайна эскадрильи

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Черный океан

00:15 Голубые молнии

01:40 Лекарство против страха

03:10 Пирожки с картошкой



В программе передач возможны изменения.