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Программа передач канала Звезда на 2 августа 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 2 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

02.08.2022

05:00 Раздвигая льды
05:30 Батя. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Сделано в СССР
09:35 Голубые молнии
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Василий Маргелов
14:30 Батя. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 2 августа - День воздушно-десантных войск
19:40 Улика из прошлого. Франция против Гитлера. Последняя тайна эскадрильи
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Черный океан
00:15 Голубые молнии
01:40 Лекарство против страха
03:10 Пирожки с картошкой

В программе передач возможны изменения.









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