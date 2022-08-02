Программа передач Золотая коллекция на 2 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
02.08.2022
04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»
05:55 Аленка
07:25 Веселая карусель. 23-я серия
07:30 Веселая карусель. 32-я серия
07:45 Хождение по мукам. 4-я и 5-я серии
10:35 Плюмбум, или Опасная игра
12:20 Вечерний лабиринт
13:35 Любовь и голуби
15:35 Вокзал для двоих
18:00 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»
19:45 В зоне особого внимания
21:30 Ответный ход
23:00 Случай в квадрате 36-80
00:20 Добряки
01:40 Мимино
03:15 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»
04:45 Вы мне писали
В телепрограмме передач возможны изменения.