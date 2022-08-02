Программа передач Золотая коллекция на 2 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 2 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



02.08.2022



04:25 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Личный состав»

05:55 Аленка

07:25 Веселая карусель. 23-я серия

07:30 Веселая карусель. 32-я серия

07:45 Хождение по мукам. 4-я и 5-я серии

10:35 Плюмбум, или Опасная игра

12:20 Вечерний лабиринт

13:35 Любовь и голуби

15:35 Вокзал для двоих

18:00 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»

19:45 В зоне особого внимания

21:30 Ответный ход

23:00 Случай в квадрате 36-80

00:20 Добряки

01:40 Мимино

03:15 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Веселый слоник»

04:45 Вы мне писали



В телепрограмме передач возможны изменения.