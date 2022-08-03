Телепрограмма ТВ России на среду 3 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 3 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 03.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 13-я и 14-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 7-я серия
01:05 Королева бандитов. 13-я серия
01:55 Королева бандитов. 14-я серия
02:50 Женщины на грани. 18-я серия - «Театральный роман» и 19-я серия - «Найти принца»
ТВЦ
04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...
05:20 Мой герой. Владимир Жеребцов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Конструктор завтраков
08:40 Последний кордон. Сезон 2. 1-я серия
09:40 Последний кордон. Сезон 2. 2-я серия
10:35 Игорь Скляр. Под страхом славы
11:30 События
11:55 Практика. 13-я серия
12:49 Практика. 14-я серия
13:40 Мой герой. Аристарх Ливанов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Ускользающая жизнь. 1-я серия
16:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия
16:55 Прощание. Аркадий Райкин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 23-я серия
23:10 Хроники московского быта. Скандал на могиле
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Отари Квантришвили
01:25 Актёрские драмы. Роль как проклятье
02:05 Прощание. Аркадий Райкин
02:50 Осторожно, мошенники! Аферисты года
03:15 Ускользающая жизнь. 1-я серия
04:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия
04:55 Большое кино. Блондинка за углом
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. День до зарплаты
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 5-я серия
20:45 Десант есть десант. 6-я серия
21:40 Под напряжением. 29-я серия
22:35 Под напряжением. 30-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-4. В глазок
01:00 Пёс-5. Цепь событий
02:05 Братаны. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие
Пятый канал
05:00 Известия
05:40 Пасечник. 1-я часть - «Летальное такси»
06:30 Пасечник. 2-я часть - «Летальное такси»
07:15 Пасечник. 1-я часть - «Джек-пот для ма...»
08:05 Пасечник. 2-я часть - «Джек-пот для ма...»
09:00 Известия
09:30 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я часть - «Бойфренд-разбойник»
14:20 Пасечник. 2-я часть - «Бойфренд-разбойник»
15:15 Пасечник. 1-я часть - «Месть по УДО»
16:10 Пасечник. 2-я часть - «Месть по УДО»
17:05 Пасечник. 1-я часть - «Прицельная зачистка»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 1-я часть - «Прицельная зачистка»
18:25 Пасечник. 2-я часть - «Прицельная зачистка»
19:20 След. Смерть ради смеха
20:10 След. Три жены
20:55 След. С прибором
21:40 След. Опилки судьбы
22:25 След. Легенда о любви
23:10 Свои-3. Раритет
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Честь дороже жизни
01:10 След. Между двух огней
01:40 След. Сапер ошибается однажды
02:20 След. Когда отказали тормоза
02:55 Детективы. Бессеребреник
03:25 Детективы. Любовь здесь больше не живет
04:00 Детективы. Секретики
04:30 Детективы. Вот такая любовь
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»
13:30 Порча. Рог изобилия
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Повтор хода
15:05 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
19:00 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Рог изобилия
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Повтор хода
00:20 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Comedy Баттл. 3-я серия
05:45 Открытый микрофон. 5-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 81-я - 88-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 36-я - 38-я серии
21:00 Два холма. 11-я серия
21:30 Два холма. 12-я серия
22:00 Ангелы Чарли
00:00 Интервью с вампиром
02:10 Настя, соберись! 5-я серия
02:45 Настя, соберись! 6-я серия
03:25 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 192-я серия
04:10 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 16. 19-я серия
05:20 Воронины. Сезон 16. 20-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия
06:15 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия
07:00 Том и Джерри
09:15 Коридоры времени
11:40 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 7-я - 10-я серии
13:50 Дылды. Сезон 1. 1-я - 12-я серии
20:00 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
23:00 Охотник на монстров
00:55 Коридоры времени
03:00 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии
04:10 Воронины. Сезон 17. 1-я серия
04:35 Воронины. Сезон 17. 2-я серия
Матч ТВ
05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Крюк
11:10 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. Прямая трансляция. СКА - «Динамо» (Минск). Прямой эфир
18:05 Все на Матч!
18:50 Новости
18:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 След пираньи
00:50 Специальный репортаж
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
03:50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Х. Байсангуров - М. Диланян
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Мотель
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
05:00 ВДВ: Жизнь десантника
05:30 Батя. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Живет такой парень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Чистая проба. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Противотанковые ружья
19:40 Секретные материалы. «Люди X». Тайный фронт технической разведки»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Командир корабля
00:40 Живет такой парень
02:15 В небе «Ночные ведьмы«
03:35 Лекарство против страха
Мосфильм. Золотая коллекция
04:45 Вы мне писали
06:10 Тайна третьей планеты
07:00 Трое из Простоквашино
07:15 Каникулы в Простоквашино
07:40 Зима в Простоквашино
07:55 Хождение по мукам. 6-я - 8-я серии
12:10 Куколка
14:45 Ко мне, Мухтар!
16:10 Любовь и голуби
18:05 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»
19:45 Человек с бульвара Капуцинов
21:30 Экипаж
00:00 Мимино
01:40 Раба любви
03:10 Свой среди чужих, чужой среди своих
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»
Время начала передач - московское.