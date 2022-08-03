Телепрограмма ТВ России на среду 3 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 3 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 03.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 13-я и 14-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 7-я серия

01:05 Королева бандитов. 13-я серия

01:55 Королева бандитов. 14-я серия

02:50 Женщины на грани. 18-я серия - «Театральный роман» и 19-я серия - «Найти принца»



ТВЦ



04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...

05:20 Мой герой. Владимир Жеребцов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Конструктор завтраков

08:40 Последний кордон. Сезон 2. 1-я серия

09:40 Последний кордон. Сезон 2. 2-я серия

10:35 Игорь Скляр. Под страхом славы

11:30 События

11:55 Практика. 13-я серия

12:49 Практика. 14-я серия

13:40 Мой герой. Аристарх Ливанов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Ускользающая жизнь. 1-я серия

16:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия

16:55 Прощание. Аркадий Райкин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 23-я серия

23:10 Хроники московского быта. Скандал на могиле

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Отари Квантришвили

01:25 Актёрские драмы. Роль как проклятье

02:05 Прощание. Аркадий Райкин

02:50 Осторожно, мошенники! Аферисты года

03:15 Ускользающая жизнь. 1-я серия

04:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия

04:55 Большое кино. Блондинка за углом



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. День до зарплаты

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 5-я серия

20:45 Десант есть десант. 6-я серия

21:40 Под напряжением. 29-я серия

22:35 Под напряжением. 30-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-4. В глазок

01:00 Пёс-5. Цепь событий

02:05 Братаны. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие



Пятый канал



05:00 Известия

05:40 Пасечник. 1-я часть - «Летальное такси»

06:30 Пасечник. 2-я часть - «Летальное такси»

07:15 Пасечник. 1-я часть - «Джек-пот для ма...»

08:05 Пасечник. 2-я часть - «Джек-пот для ма...»

09:00 Известия

09:30 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я часть - «Бойфренд-разбойник»

14:20 Пасечник. 2-я часть - «Бойфренд-разбойник»

15:15 Пасечник. 1-я часть - «Месть по УДО»

16:10 Пасечник. 2-я часть - «Месть по УДО»

17:05 Пасечник. 1-я часть - «Прицельная зачистка»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 1-я часть - «Прицельная зачистка»

18:25 Пасечник. 2-я часть - «Прицельная зачистка»

19:20 След. Смерть ради смеха

20:10 След. Три жены

20:55 След. С прибором

21:40 След. Опилки судьбы

22:25 След. Легенда о любви

23:10 Свои-3. Раритет

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Честь дороже жизни

01:10 След. Между двух огней

01:40 След. Сапер ошибается однажды

02:20 След. Когда отказали тормоза

02:55 Детективы. Бессеребреник

03:25 Детективы. Любовь здесь больше не живет

04:00 Детективы. Секретики

04:30 Детективы. Вот такая любовь



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»

13:30 Порча. Рог изобилия

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Повтор хода

15:05 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

19:00 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Рог изобилия

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Повтор хода

00:20 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Comedy Баттл. 3-я серия

05:45 Открытый микрофон. 5-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 81-я - 88-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 36-я - 38-я серии

21:00 Два холма. 11-я серия

21:30 Два холма. 12-я серия

22:00 Ангелы Чарли

00:00 Интервью с вампиром

02:10 Настя, соберись! 5-я серия

02:45 Настя, соберись! 6-я серия

03:25 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 192-я серия

04:10 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 16. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 16. 20-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия

06:15 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия

07:00 Том и Джерри

09:15 Коридоры времени

11:40 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 7-я - 10-я серии

13:50 Дылды. Сезон 1. 1-я - 12-я серии

20:00 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

23:00 Охотник на монстров

00:55 Коридоры времени

03:00 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии

04:10 Воронины. Сезон 17. 1-я серия

04:35 Воронины. Сезон 17. 2-я серия



Матч ТВ



05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Крюк

11:10 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. Прямая трансляция. СКА - «Динамо» (Минск). Прямой эфир

18:05 Все на Матч!

18:50 Новости

18:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 След пираньи

00:50 Специальный репортаж

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

03:50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Х. Байсангуров - М. Диланян



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Мотель

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



05:00 ВДВ: Жизнь десантника

05:30 Батя. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Живет такой парень

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Чистая проба. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Противотанковые ружья

19:40 Секретные материалы. «Люди X». Тайный фронт технической разведки»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Командир корабля

00:40 Живет такой парень

02:15 В небе «Ночные ведьмы«

03:35 Лекарство против страха



Мосфильм. Золотая коллекция



04:45 Вы мне писали

06:10 Тайна третьей планеты

07:00 Трое из Простоквашино

07:15 Каникулы в Простоквашино

07:40 Зима в Простоквашино

07:55 Хождение по мукам. 6-я - 8-я серии

12:10 Куколка

14:45 Ко мне, Мухтар!

16:10 Любовь и голуби

18:05 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»

19:45 Человек с бульвара Капуцинов

21:30 Экипаж

00:00 Мимино

01:40 Раба любви

03:10 Свой среди чужих, чужой среди своих

04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»



Время начала передач - московское.



















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