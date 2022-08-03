Программа передач Россия 1 на 3 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 3 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
03.08.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 7-я серия
01:05 Королева бандитов. 13-я серия
01:55 Королева бандитов. 14-я серия
02:50 Женщины на грани. 18-я серия - «Театральный роман» и 19-я серия - «Найти принца»
В программе передач возможны изменения.