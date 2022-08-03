Программа передач ТВЦ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



03.08.2022



04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...

05:20 Мой герой. Владимир Жеребцов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Конструктор завтраков

08:40 Последний кордон. Сезон 2. 1-я серия

09:40 Последний кордон. Сезон 2. 2-я серия

10:35 Игорь Скляр. Под страхом славы

11:30 События

11:55 Практика. 13-я серия

12:49 Практика. 14-я серия

13:40 Мой герой. Аристарх Ливанов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Ускользающая жизнь. 1-я серия

16:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия

16:55 Прощание. Аркадий Райкин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 23-я серия

23:10 Хроники московского быта. Скандал на могиле

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Отари Квантришвили

01:25 Актёрские драмы. Роль как проклятье

02:05 Прощание. Аркадий Райкин

02:50 Осторожно, мошенники! Аферисты года

03:15 Ускользающая жизнь. 1-я серия

04:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия

04:55 Большое кино. Блондинка за углом



В программе передач возможны изменения.