Программа передач ТВЦ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 3 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
03.08.2022
04:45 Лариса Лужина. За всё надо платить...
05:20 Мой герой. Владимир Жеребцов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Конструктор завтраков
08:40 Последний кордон. Сезон 2. 1-я серия
09:40 Последний кордон. Сезон 2. 2-я серия
10:35 Игорь Скляр. Под страхом славы
11:30 События
11:55 Практика. 13-я серия
12:49 Практика. 14-я серия
13:40 Мой герой. Аристарх Ливанов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Ускользающая жизнь. 1-я серия
16:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия
16:55 Прощание. Аркадий Райкин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 23-я серия
23:10 Хроники московского быта. Скандал на могиле
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Отари Квантришвили
01:25 Актёрские драмы. Роль как проклятье
02:05 Прощание. Аркадий Райкин
02:50 Осторожно, мошенники! Аферисты года
03:15 Ускользающая жизнь. 1-я серия
04:02 Ускользающая жизнь. 2-я серия
04:55 Большое кино. Блондинка за углом
В программе передач возможны изменения.