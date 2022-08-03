Программа передач НТВ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



03.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. День до зарплаты

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 5-я серия

20:45 Десант есть десант. 6-я серия

21:40 Под напряжением. 29-я серия

22:35 Под напряжением. 30-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-4. В глазок

01:00 Пёс-5. Цепь событий

02:05 Братаны. Сезон 1. 9-я - 12-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие



В программе передач возможны изменения.