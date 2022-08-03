Программа передач НТВ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 3 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
03.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Возвращение к блудному папе
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. День до зарплаты
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Сезон 1. «Проверка на вшивость». «Бомба от Фараона». «Чудовище поневоле». «Отпуск на Черном море»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Таможня», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 5-я серия
20:45 Десант есть десант. 6-я серия
21:40 Под напряжением. 29-я серия
22:35 Под напряжением. 30-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-4. В глазок
01:00 Пёс-5. Цепь событий
02:05 Братаны. Сезон 1. 9-я - 12-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие
В программе передач возможны изменения.