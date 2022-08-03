Программа передач Домашний на 3 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 3 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
03.08.2022
02:50 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»
13:30 Порча. Рог изобилия
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Повтор хода
15:05 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
19:00 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Рог изобилия
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Повтор хода
00:20 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.