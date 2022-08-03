Программа передач Домашний на 3 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 3 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



03.08.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»

13:30 Порча. Рог изобилия

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Повтор хода

15:05 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

19:00 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Рог изобилия

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Повтор хода

00:20 Понять. Простить. «Правдолюбица«. «Племянница»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.