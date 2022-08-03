Программа передач ТНТ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 3 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



03.08.2022



05:00 Comedy Баттл. 3-я серия

05:45 Открытый микрофон. 5-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 Смешарики. Пин-код

09:00 Универ. Новая общага. 81-я - 88-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 36-я - 38-я серии

21:00 Два холма. 11-я серия

21:30 Два холма. 12-я серия

22:00 Ангелы Чарли

00:00 Интервью с вампиром

02:10 Настя, соберись! 5-я серия

02:45 Настя, соберись! 6-я серия

03:25 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 192-я серия

04:10 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия



В программе передач возможны изменения.