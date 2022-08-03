Программа передач ТНТ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 3 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
03.08.2022
05:00 Comedy Баттл. 3-я серия
05:45 Открытый микрофон. 5-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 Смешарики. Пин-код
09:00 Универ. Новая общага. 81-я - 88-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 225-я - 228-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 36-я - 38-я серии
21:00 Два холма. 11-я серия
21:30 Два холма. 12-я серия
22:00 Ангелы Чарли
00:00 Интервью с вампиром
02:10 Настя, соберись! 5-я серия
02:45 Настя, соберись! 6-я серия
03:25 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 192-я серия
04:10 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия
В программе передач возможны изменения.