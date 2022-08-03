Программа передач СТС на 3 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
03.08.2022
04:55 Воронины. Сезон 16. 19-я серия
05:20 Воронины. Сезон 16. 20-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия
06:15 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия
07:00 Том и Джерри
09:15 Коридоры времени
11:40 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 7-я - 10-я серии
13:50 Дылды. Сезон 1. 1-я - 12-я серии
20:00 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
23:00 Охотник на монстров
00:55 Коридоры времени
03:00 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии
04:10 Воронины. Сезон 17. 1-я серия
04:35 Воронины. Сезон 17. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.