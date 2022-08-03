Программа передач СТС на 3 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 3 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



03.08.2022



04:55 Воронины. Сезон 16. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 16. 20-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 166-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 167-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия

06:15 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 3-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 4-я серия

07:00 Том и Джерри

09:15 Коридоры времени

11:40 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 7-я - 10-я серии

13:50 Дылды. Сезон 1. 1-я - 12-я серии

20:00 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

23:00 Охотник на монстров

00:55 Коридоры времени

03:00 Воронины. Сезон 16. 18-я - 20-я серии

04:10 Воронины. Сезон 17. 1-я серия

04:35 Воронины. Сезон 17. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.