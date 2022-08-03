Программа передач Матч ТВ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
03.08.2022
05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Крюк
11:10 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. Прямая трансляция. СКА - «Динамо» (Минск). Прямой эфир
18:05 Все на Матч!
18:50 Новости
18:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 След пираньи
00:50 Специальный репортаж
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия). Прямой эфир
03:15 Новости
03:20 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
03:50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Х. Байсангуров - М. Диланян
В программе передач возможны изменения.