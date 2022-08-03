Программа передач Матч ТВ на 3 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 3 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



03.08.2022



05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Крюк

11:10 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. Прямая трансляция. СКА - «Динамо» (Минск). Прямой эфир

18:05 Все на Матч!

18:50 Новости

18:55 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 След пираньи

00:50 Специальный репортаж

01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия). Прямой эфир

03:15 Новости

03:20 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

03:50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Х. Байсангуров - М. Диланян



В программе передач возможны изменения.