Программа передач канала Звезда на 3 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 3 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
03.08.2022
05:00 ВДВ: Жизнь десантника
05:30 Батя. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Живет такой парень
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Чистая проба. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Противотанковые ружья
19:40 Секретные материалы. «Люди X». Тайный фронт технической разведки»
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Командир корабля
00:40 Живет такой парень
02:15 В небе «Ночные ведьмы«
03:35 Лекарство против страха
В программе передач возможны изменения.