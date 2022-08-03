Программа передач канала Звезда на 3 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 3 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



03.08.2022



05:00 ВДВ: Жизнь десантника

05:30 Батя. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Живет такой парень

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Чистая проба. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Противотанковые ружья

19:40 Секретные материалы. «Люди X». Тайный фронт технической разведки»

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Командир корабля

00:40 Живет такой парень

02:15 В небе «Ночные ведьмы«

03:35 Лекарство против страха



В программе передач возможны изменения.