Программа передач Золотая коллекция на 3 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 3 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
03.08.2022
04:45 Вы мне писали
06:10 Тайна третьей планеты
07:00 Трое из Простоквашино
07:15 Каникулы в Простоквашино
07:40 Зима в Простоквашино
07:55 Хождение по мукам. 6-я - 8-я серии
12:10 Куколка
14:45 Ко мне, Мухтар!
16:10 Любовь и голуби
18:05 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»
19:45 Человек с бульвара Капуцинов
21:30 Экипаж
00:00 Мимино
01:40 Раба любви
03:10 Свой среди чужих, чужой среди своих
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»
В телепрограмме передач возможны изменения.