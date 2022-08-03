Программа передач Золотая коллекция на 3 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 3 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



03.08.2022



04:45 Вы мне писали

06:10 Тайна третьей планеты

07:00 Трое из Простоквашино

07:15 Каникулы в Простоквашино

07:40 Зима в Простоквашино

07:55 Хождение по мукам. 6-я - 8-я серии

12:10 Куколка

14:45 Ко мне, Мухтар!

16:10 Любовь и голуби

18:05 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»

19:45 Человек с бульвара Капуцинов

21:30 Экипаж

00:00 Мимино

01:40 Раба любви

03:10 Свой среди чужих, чужой среди своих

04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»



В телепрограмме передач возможны изменения.