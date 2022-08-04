Телепрограмма ТВ России на четверг 4 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 4 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 04.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Отчим. 15-я и 16-я серии
23:45 Большая игра
00:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 София. 8-я серия
01:05 Королева бандитов. 15-я серия
01:55 Королева бандитов. 16-я серия
02:50 Женщины на грани. 20-я серия - «Мифы села Клюквино» и 21-я серия - «Огненный лёд»
ТВЦ
04:55 Большое кино. Блондинка за углом
05:20 Мой герой. Аристарх Ливанов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции
08:40 Последний кордон. Сезон 2. 3-я серия
09:39 Последний кордон. Сезон 2. 4-я серия
10:35 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
11:30 События
11:55 Практика. 15-я серия
12:49 Практика. 16-я серия
13:40 Мой герой. Мария Куликова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Заложники. 1-я серия
16:02 Заложники. 2-я серия
16:55 Прощание. Александр Барыкин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 44-я серия
23:10 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Женщины Ленина
01:25 Прощание. Владимир Басов
02:05 Прощание. Александр Барыкин
02:50 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья
03:15 Заложники. 1-я серия
03:58 Заложники. 2-я серия
04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Ледовое побоище». «Чувствуй себя как дома». «Terra incognita». «Веские аргументы»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Ледовое побоище». «Чувствуй себя как дома». «Terra incognita». «Веские аргументы»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 7-я серия
20:45 Десант есть десант. 8-я серия
21:40 Под напряжением. 31-я серия
22:35 Под напряжением. 32-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Сэнсэй
01:00 Пёс-5. Морская оса
02:00 Братаны. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Пасечник. 1-я часть - «Бойфренд-разбойник»
06:15 Пасечник. 2-я часть - «Бойфренд-разбойник»
07:00 Пасечник. 1-я часть - «Месть по УДО»
07:50 Пасечник. 2-я часть - «Месть по УДО»
08:45 Холостяк. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Холостяк. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Пасечник. 1-я часть - «Прицельная зачистка»
14:20 Пасечник. 2-я часть - «Прицельная зачистка»
15:15 Пасечник. 1-я часть - «Новогодний чёс»
16:10 Пасечник. 2-я часть - «Новогодний чёс»
17:05 Пасечник. 1-я часть - «Жадность и порок»
17:30 Известия
18:00 Пасечник. 1-я часть - «Жадность и порок»
18:25 Пасечник. 2-я часть - «Жадность и порок»
19:20 След. Дурная энергетика
20:10 След. Карантин
20:55 След. Плоть от плоти
21:40 След. Парашютисты
22:25 След. По следу мясника
23:10 Свои-3. Формула смерти
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Брак под небесами
01:10 След. Выкуп за невесту
01:40 След. Райское место
02:20 След. Вторая половина
02:55 Детективы. Успеть за ночь
03:30 Детективы. Железное колечко
04:00 Детективы. Пусть мама услышит
04:20 Детективы. НЛО
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»
13:30 Порча. Маленькая девочка
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Детские шалости
15:05 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Маленькая девочка
23:00 Знахарка
23:35 Верну любимого. Детские шалости
00:05 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Comedy Баттл. 4-я серия
05:45 Открытый микрофон. 6-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код
08:30 Перезагрузка. 515-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 89-я - 96-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я - 232-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 38-я - 40-я серии
21:00 Два холма. 12-я серия
21:30 Два холма. 13-я серия
22:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
00:10 Ангелы Чарли
01:50 Настя, соберись! 7-я серия
02:20 Настя, соберись! 8-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 1. 1-я серия
03:45 Импровизация. Сезон 1. 2-я серия
04:35 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 17. 3-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 4-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия
07:00 Том и Джерри
09:10 Час расплаты
11:35 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
13:50 Дылды. Сезон 1. 12-я - 21 серии
19:00 Дылды. Сезон 2. 1-я серия
19:30 Дылды. Сезон 2. 2-я серия
20:00 Бегущий по лезвию 2049
23:15 Три икса: Мировое господство
01:15 Коматозники
03:10 Воронины. Сезон 17. 2-я - 6-я серии
Матч ТВ
05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 След пираньи
11:10 Матч! Парад
11:20 Есть тема!
12:25 Новости
12:30 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - «Адмирал» (Владивосток). Прямой эфир
18:05 Все на Матч!
18:20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Е. Терентьев - М. Мадиев. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:50 Молодой Ип Ман: Кризисные времена
01:35 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия
02:50 Голевая неделя РФ
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Авангард: Арктические волки
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Рэмбо IV
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:35 Лекарство против страха
05:10 Чистая проба. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Любовь земная
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Чистая проба. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Противотанковые САУ
19:40 Код доступа. Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Наградить (посмертно)
00:20 Любовь земная
01:50 Им покоряется небо
03:40 Шел четвертый год войны...
Мосфильм. Золотая коллекция
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»
06:15 Жених с того света
07:00 Сказка о рыбаке и рыбке
07:35 Хождение по мукам. 9-я - 11-я серии
11:25 Любовь земная
13:05 Калина красная
15:00 Они сражались за Родину
17:55 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»
19:35 Дежа вю
21:30 Невероятные приключения итальянцев в России
23:20 Здравствуйте, я ваша тетя!
01:10 Покровские ворота
03:25 Я шагаю по Москве
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»
Время начала передач - московское.