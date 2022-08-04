Телепрограмма ТВ России на четверг 4 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 4 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 04.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Отчим. 15-я и 16-я серии

23:45 Большая игра

00:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 София. 8-я серия

01:05 Королева бандитов. 15-я серия

01:55 Королева бандитов. 16-я серия

02:50 Женщины на грани. 20-я серия - «Мифы села Клюквино» и 21-я серия - «Огненный лёд»



ТВЦ



04:55 Большое кино. Блондинка за углом

05:20 Мой герой. Аристарх Ливанов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции

08:40 Последний кордон. Сезон 2. 3-я серия

09:39 Последний кордон. Сезон 2. 4-я серия

10:35 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

11:30 События

11:55 Практика. 15-я серия

12:49 Практика. 16-я серия

13:40 Мой герой. Мария Куликова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Заложники. 1-я серия

16:02 Заложники. 2-я серия

16:55 Прощание. Александр Барыкин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 44-я серия

23:10 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Женщины Ленина

01:25 Прощание. Владимир Басов

02:05 Прощание. Александр Барыкин

02:50 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья

03:15 Заложники. 1-я серия

03:58 Заложники. 2-я серия

04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Ледовое побоище». «Чувствуй себя как дома». «Terra incognita». «Веские аргументы»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Ледовое побоище». «Чувствуй себя как дома». «Terra incognita». «Веские аргументы»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 7-я серия

20:45 Десант есть десант. 8-я серия

21:40 Под напряжением. 31-я серия

22:35 Под напряжением. 32-я серия

23:25 Сегодня в Москве

23:50 Пёс-5. Сэнсэй

01:00 Пёс-5. Морская оса

02:00 Братаны. Сезон 1. 13-я - 16-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Пасечник. 1-я часть - «Бойфренд-разбойник»

06:15 Пасечник. 2-я часть - «Бойфренд-разбойник»

07:00 Пасечник. 1-я часть - «Месть по УДО»

07:50 Пасечник. 2-я часть - «Месть по УДО»

08:45 Холостяк. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Холостяк. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Пасечник. 1-я часть - «Прицельная зачистка»

14:20 Пасечник. 2-я часть - «Прицельная зачистка»

15:15 Пасечник. 1-я часть - «Новогодний чёс»

16:10 Пасечник. 2-я часть - «Новогодний чёс»

17:05 Пасечник. 1-я часть - «Жадность и порок»

17:30 Известия

18:00 Пасечник. 1-я часть - «Жадность и порок»

18:25 Пасечник. 2-я часть - «Жадность и порок»

19:20 След. Дурная энергетика

20:10 След. Карантин

20:55 След. Плоть от плоти

21:40 След. Парашютисты

22:25 След. По следу мясника

23:10 Свои-3. Формула смерти

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Брак под небесами

01:10 След. Выкуп за невесту

01:40 След. Райское место

02:20 След. Вторая половина

02:55 Детективы. Успеть за ночь

03:30 Детективы. Железное колечко

04:00 Детективы. Пусть мама услышит

04:20 Детективы. НЛО



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»

13:30 Порча. Маленькая девочка

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Детские шалости

15:05 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Маленькая девочка

23:00 Знахарка

23:35 Верну любимого. Детские шалости

00:05 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Comedy Баттл. 4-я серия

05:45 Открытый микрофон. 6-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код

08:30 Перезагрузка. 515-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 89-я - 96-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я - 232-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 38-я - 40-я серии

21:00 Два холма. 12-я серия

21:30 Два холма. 13-я серия

22:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

00:10 Ангелы Чарли

01:50 Настя, соберись! 7-я серия

02:20 Настя, соберись! 8-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 1. 1-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 1. 2-я серия

04:35 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 17. 3-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 4-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия

07:00 Том и Джерри

09:10 Час расплаты

11:35 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

13:50 Дылды. Сезон 1. 12-я - 21 серии

19:00 Дылды. Сезон 2. 1-я серия

19:30 Дылды. Сезон 2. 2-я серия

20:00 Бегущий по лезвию 2049

23:15 Три икса: Мировое господство

01:15 Коматозники

03:10 Воронины. Сезон 17. 2-я - 6-я серии



Матч ТВ



05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 След пираньи

11:10 Матч! Парад

11:20 Есть тема!

12:25 Новости

12:30 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - «Адмирал» (Владивосток). Прямой эфир

18:05 Все на Матч!

18:20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Е. Терентьев - М. Мадиев. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:50 Молодой Ип Ман: Кризисные времена

01:35 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия

02:50 Голевая неделя РФ

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Авангард: Арктические волки

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Рэмбо IV

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:35 Лекарство против страха

05:10 Чистая проба. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Любовь земная

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Чистая проба. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Противотанковые САУ

19:40 Код доступа. Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Наградить (посмертно)

00:20 Любовь земная

01:50 Им покоряется небо

03:40 Шел четвертый год войны...



Мосфильм. Золотая коллекция



04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»

06:15 Жених с того света

07:00 Сказка о рыбаке и рыбке

07:35 Хождение по мукам. 9-я - 11-я серии

11:25 Любовь земная

13:05 Калина красная

15:00 Они сражались за Родину

17:55 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»

19:35 Дежа вю

21:30 Невероятные приключения итальянцев в России

23:20 Здравствуйте, я ваша тетя!

01:10 Покровские ворота

03:25 Я шагаю по Москве

04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»



Время начала передач - московское.



















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