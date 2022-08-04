Программа передач ТВЦ на 4 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
04.08.2022
04:55 Большое кино. Блондинка за углом
05:20 Мой герой. Аристарх Ливанов
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции
08:40 Последний кордон. Сезон 2. 3-я серия
09:39 Последний кордон. Сезон 2. 4-я серия
10:35 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
11:30 События
11:55 Практика. 15-я серия
12:49 Практика. 16-я серия
13:40 Мой герой. Мария Куликова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Заложники. 1-я серия
16:02 Заложники. 2-я серия
16:55 Прощание. Александр Барыкин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 44-я серия
23:10 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Женщины Ленина
01:25 Прощание. Владимир Басов
02:05 Прощание. Александр Барыкин
02:50 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья
03:15 Заложники. 1-я серия
03:58 Заложники. 2-я серия
04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
В программе передач возможны изменения.