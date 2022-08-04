Программа передач ТВЦ на 4 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 4 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



04.08.2022



04:55 Большое кино. Блондинка за углом

05:20 Мой герой. Аристарх Ливанов

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции

08:40 Последний кордон. Сезон 2. 3-я серия

09:39 Последний кордон. Сезон 2. 4-я серия

10:35 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

11:30 События

11:55 Практика. 15-я серия

12:49 Практика. 16-я серия

13:40 Мой герой. Мария Куликова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Заложники. 1-я серия

16:02 Заложники. 2-я серия

16:55 Прощание. Александр Барыкин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 44-я серия

23:10 Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Женщины Ленина

01:25 Прощание. Владимир Басов

02:05 Прощание. Александр Барыкин

02:50 Осторожно, мошенники! Товарищество жулья

03:15 Заложники. 1-я серия

03:58 Заложники. 2-я серия

04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!



В программе передач возможны изменения.