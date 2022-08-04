Программа передач НТВ на 4 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 4 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
04.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Дорожное происшествие
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Кладоискатели
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Ледовое побоище». «Чувствуй себя как дома». «Terra incognita». «Веские аргументы»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Ледовое побоище». «Чувствуй себя как дома». «Terra incognita». «Веские аргументы»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Кристалл будущего», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 7-я серия
20:45 Десант есть десант. 8-я серия
21:40 Под напряжением. 31-я серия
22:35 Под напряжением. 32-я серия
23:25 Сегодня в Москве
23:50 Пёс-5. Сэнсэй
01:00 Пёс-5. Морская оса
02:00 Братаны. Сезон 1. 13-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры
В программе передач возможны изменения.