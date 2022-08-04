Программа передач Домашний на 4 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 4 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
04.08.2022
02:50 Давай разведёмся!
05:20 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»
13:30 Порча. Маленькая девочка
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Детские шалости
15:05 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии
22:30 Порча. Маленькая девочка
23:00 Знахарка
23:35 Верну любимого. Детские шалости
00:05 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»
01:00 Тест на отцовство
02:40 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.