Программа передач Домашний на 4 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 4 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



04.08.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»

13:30 Порча. Маленькая девочка

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Детские шалости

15:05 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

19:00 Из Сибири с любовью. 1-я - 4-я серии

22:30 Порча. Маленькая девочка

23:00 Знахарка

23:35 Верну любимого. Детские шалости

00:05 Понять. Простить. «Француженка». «Ищу тебя»

01:00 Тест на отцовство

02:40 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.