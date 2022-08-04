Программа передач ТНТ на 4 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 4 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



04.08.2022



05:00 Comedy Баттл. 4-я серия

05:45 Открытый микрофон. 6-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код

08:30 Перезагрузка. 515-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 89-я - 96-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я - 232-я серии

20:00 Война семей. Сезон 2. 38-я - 40-я серии

21:00 Два холма. 12-я серия

21:30 Два холма. 13-я серия

22:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

00:10 Ангелы Чарли

01:50 Настя, соберись! 7-я серия

02:20 Настя, соберись! 8-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 1. 1-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 1. 2-я серия

04:35 Comedy Баттл. 5-я серия



В программе передач возможны изменения.