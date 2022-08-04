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Программа передач ТНТ на 4 августа 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 4 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

04.08.2022

05:00 Comedy Баттл. 4-я серия
05:45 Открытый микрофон. 6-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код
08:30 Перезагрузка. 515-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 89-я - 96-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 229-я - 232-я серии
20:00 Война семей. Сезон 2. 38-я - 40-я серии
21:00 Два холма. 12-я серия
21:30 Два холма. 13-я серия
22:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
00:10 Ангелы Чарли
01:50 Настя, соберись! 7-я серия
02:20 Настя, соберись! 8-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 1. 1-я серия
03:45 Импровизация. Сезон 1. 2-я серия
04:35 Comedy Баттл. 5-я серия

В программе передач возможны изменения.









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