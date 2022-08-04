Программа передач СТС на 4 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 4 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



04.08.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 3-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 4-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия

07:00 Том и Джерри

09:10 Час расплаты

11:35 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

13:50 Дылды. Сезон 1. 12-я - 21 серии

19:00 Дылды. Сезон 2. 1-я серия

19:30 Дылды. Сезон 2. 2-я серия

20:00 Бегущий по лезвию 2049

23:15 Три икса: Мировое господство

01:15 Коматозники

03:10 Воронины. Сезон 17. 2-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.