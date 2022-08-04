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Программа передач СТС на 4 августа 2022 года


Телепрограмма СТС на 4 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

04.08.2022

05:00 Воронины. Сезон 17. 3-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 4-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 168-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 5-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 6-я серия
07:00 Том и Джерри
09:10 Час расплаты
11:35 Кухня. Война за отель. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
13:50 Дылды. Сезон 1. 12-я - 21 серии
19:00 Дылды. Сезон 2. 1-я серия
19:30 Дылды. Сезон 2. 2-я серия
20:00 Бегущий по лезвию 2049
23:15 Три икса: Мировое господство
01:15 Коматозники
03:10 Воронины. Сезон 17. 2-я - 6-я серии

В программе передач возможны изменения.









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