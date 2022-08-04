Программа передач Матч ТВ на 4 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



04.08.2022



05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 След пираньи

11:10 Матч! Парад

11:20 Есть тема!

12:25 Новости

12:30 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - «Адмирал» (Владивосток). Прямой эфир

18:05 Все на Матч!

18:20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Е. Терентьев - М. Мадиев. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:50 Молодой Ип Ман: Кризисные времена

01:35 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия

02:50 Голевая неделя РФ

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.