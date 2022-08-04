Программа передач Матч ТВ на 4 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 4 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
04.08.2022
05:00 Легкая атлетика. Чемпионат России
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 След пираньи
11:10 Матч! Парад
11:20 Есть тема!
12:25 Новости
12:30 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Хоккей. Sochi Hockey Open. СКА - «Адмирал» (Владивосток). Прямой эфир
18:05 Все на Матч!
18:20 Легкая атлетика. Чемпионат России. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. Е. Терентьев - М. Мадиев. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:50 Молодой Ип Ман: Кризисные времена
01:35 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия
02:50 Голевая неделя РФ
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.