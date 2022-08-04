Программа передач канала Звезда на 4 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 4 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
04.08.2022
03:35 Лекарство против страха
05:10 Чистая проба. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:25 Любовь земная
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Чистая проба. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. Противотанковые САУ
19:40 Код доступа. Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 Наградить (посмертно)
00:20 Любовь земная
01:50 Им покоряется небо
03:40 Шел четвертый год войны...
В программе передач возможны изменения.