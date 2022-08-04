Программа передач канала Звезда на 4 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 4 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



04.08.2022



03:35 Лекарство против страха

05:10 Чистая проба. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:25 Любовь земная

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Чистая проба. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. Противотанковые САУ

19:40 Код доступа. Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 Наградить (посмертно)

00:20 Любовь земная

01:50 Им покоряется небо

03:40 Шел четвертый год войны...



В программе передач возможны изменения.