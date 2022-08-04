Программа передач Золотая коллекция на 4 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 4 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
04.08.2022
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»
06:15 Жених с того света
07:00 Сказка о рыбаке и рыбке
07:35 Хождение по мукам. 9-я - 11-я серии
11:25 Любовь земная
13:05 Калина красная
15:00 Они сражались за Родину
17:55 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»
19:35 Дежа вю
21:30 Невероятные приключения итальянцев в России
23:20 Здравствуйте, я ваша тетя!
01:10 Покровские ворота
03:25 Я шагаю по Москве
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»
В телепрограмме передач возможны изменения.