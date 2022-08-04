Программа передач Золотая коллекция на 4 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 4 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



04.08.2022



04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Звуки музыки»

06:15 Жених с того света

07:00 Сказка о рыбаке и рыбке

07:35 Хождение по мукам. 9-я - 11-я серии

11:25 Любовь земная

13:05 Калина красная

15:00 Они сражались за Родину

17:55 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»

19:35 Дежа вю

21:30 Невероятные приключения итальянцев в России

23:20 Здравствуйте, я ваша тетя!

01:10 Покровские ворота

03:25 Я шагаю по Москве

04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»



В телепрограмме передач возможны изменения.