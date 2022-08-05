Телепрограмма ТВ России на пятницу 5 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 5 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 05.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Две звезды. Отцы и дети». Финал

23:40 Двое. Рассказ жены Шостаковича

01:45 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Салют-7

23:30 Кандагар

01:25 Воин

02:55 Молчун



ТВЦ



04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

05:20 Мой герой. Мария Куликова

06:00 Настроение

08:15 Петровка, 38

08:35 Мой лучший враг. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:55 Мой лучший враг. 4-я серия

12:40 Девичий лес. 1-я серия

13:37 Девичий лес. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Девичий лес. 3-я серия

16:04 Девичий лес. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Сезон посадок. 1-я серия

19:23 Сезон посадок. 2-я серия

20:10 Беглец. 1-я серия

21:12 Беглец. 2-я серия

22:10 Закулисные войны в кино

23:00 Приют комедиантов. Кто-то теряет, кто-то находит

00:30 Парижские тайны

02:15 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Все за одного», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 9-я серия

20:45 Десант есть десант. 10-я серия

21:30 Ловушка

23:10 «Живи спокойно, страна!» Концерт Ларисы Рубальской

00:50 Таинственная Россия

01:35 Братаны - 2. 1-я - 4-я серии

04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа

06:10 Щит и меч. Без права быть собой

07:30 Щит и меч. Приказано выжить…

09:00 Известия

09:30 Щит и меч. Приказано выжить…

10:10 Щит и меч. Обжалованию не подлежит

11:35 Щит и меч. Последний рубеж

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Пикник

14:25 Дознаватель. Белые ночи

15:20 Дознаватель. Поединок

16:20 Дознаватель. Командировка

17:15 Дознаватель. Лекарство

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Лекарство

18:40 Дознаватель. Судьба

19:40 След. Пассажир катафалка

20:25 След. Все относительно

21:05 След. История одной болезни

21:45 След. Кровь на руках

22:25 След. Море любви

23:15 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани

01:00 Страсть. Наваждение

01:25 Страсть. Надежда на счастье

01:50 Страсть. Стажировка

02:20 Свои-3. Вызов

02:55 Свои-3. Выжить будет роскошью

03:30 Свои-3. Раритет

04:10 Свои-3. Формула смерти



Домашний



02:40 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»

13:30 Порча. Наследство

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Соперник

15:05 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Наследство

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Соперник

00:20 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!

04:30 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 5-я серия

05:20 Открытый микрофон. 7-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код

07:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 731-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 7. 224-я серия

23:00 Прожарка. 11-я серия - «Тимати«

00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

01:50 Настя, соберись! 9-я серия

02:15 Настя, соберись! 10-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 1. 3-я серия

03:50 Импровизация. Сезон 1. 4-я серия

04:40 Comedy Баттл. 6-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 17. 6-я серия

05:10 Воронины. Сезон 17. 7-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 7-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 8-я серия

07:00 Том и Джерри

10:15 Война невест

12:00 Уральские пельмени. #удачныепокупки

12:30 Уральские пельмени. #случайнеизжизни

13:20 Уральские пельмени. О спорт, нам Лень!

19:20 Уральские пельмени. Агронавты

20:55 Как украсть небоскреб

23:00 Ты водишь!

01:00 Война невест

02:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 10-я серии



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:30 След пираньи

11:20 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:55 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022. Прямой эфир

18:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

20:10 Новости

20:15 Все на Матч!

20:55 РецепТура

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Бавария». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Уличный боец: Кулак убийцы

02:20 Виктор Царёв. Капитан великой команды

03:15 Новости

03:20 Всё о главном

03:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Заложник

21:30 Пристрели их

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Д. Монсон - В. Дацик. Прямой эфир

00:15 Рэмбо: Последняя кровь

02:00 Без злого умысла

03:30 Первый удар

04:45 Невероятно интересные истории



Звезда



03:40 Шел четвертый год войны...

05:05 Вторая мировая война. Возвращая имена

05:35 Чистая проба. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Судьба

12:30 Освобождение

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Сделано в СССР

14:15 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Освобождение

19:30 Золотая мина

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:50 Судьба

02:35 Наградить (посмертно)

04:00 Волшебника вызывали?



Мосфильм. Золотая коллекция



04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»

06:00 Комедия давно минувших дней

07:25 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

07:55 Хождение по мукам. 12-я и 13-я серии

10:45 Белорусский вокзал

12:35 Приезжая

14:20 Артистка из Грибова

16:50 Карнавальная ночь

18:10 Служебный роман

21:00 Калина красная

22:55 Неоконченная пьеса для механического пианино

00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии



Время начала передач - московское.



















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