Телепрограмма ТВ России на пятницу 5 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 5 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 05.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». Финал
23:40 Двое. Рассказ жены Шостаковича
01:45 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Салют-7
23:30 Кандагар
01:25 Воин
02:55 Молчун
ТВЦ
04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
05:20 Мой герой. Мария Куликова
06:00 Настроение
08:15 Петровка, 38
08:35 Мой лучший враг. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:55 Мой лучший враг. 4-я серия
12:40 Девичий лес. 1-я серия
13:37 Девичий лес. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Девичий лес. 3-я серия
16:04 Девичий лес. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Сезон посадок. 1-я серия
19:23 Сезон посадок. 2-я серия
20:10 Беглец. 1-я серия
21:12 Беглец. 2-я серия
22:10 Закулисные войны в кино
23:00 Приют комедиантов. Кто-то теряет, кто-то находит
00:30 Парижские тайны
02:15 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Все за одного», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 9-я серия
20:45 Десант есть десант. 10-я серия
21:30 Ловушка
23:10 «Живи спокойно, страна!» Концерт Ларисы Рубальской
00:50 Таинственная Россия
01:35 Братаны - 2. 1-я - 4-я серии
04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа
06:10 Щит и меч. Без права быть собой
07:30 Щит и меч. Приказано выжить…
09:00 Известия
09:30 Щит и меч. Приказано выжить…
10:10 Щит и меч. Обжалованию не подлежит
11:35 Щит и меч. Последний рубеж
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Пикник
14:25 Дознаватель. Белые ночи
15:20 Дознаватель. Поединок
16:20 Дознаватель. Командировка
17:15 Дознаватель. Лекарство
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Лекарство
18:40 Дознаватель. Судьба
19:40 След. Пассажир катафалка
20:25 След. Все относительно
21:05 След. История одной болезни
21:45 След. Кровь на руках
22:25 След. Море любви
23:15 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани
01:00 Страсть. Наваждение
01:25 Страсть. Надежда на счастье
01:50 Страсть. Стажировка
02:20 Свои-3. Вызов
02:55 Свои-3. Выжить будет роскошью
03:30 Свои-3. Раритет
04:10 Свои-3. Формула смерти
Домашний
02:40 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»
13:30 Порча. Наследство
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Соперник
15:05 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Наследство
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Соперник
00:20 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
04:30 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 5-я серия
05:20 Открытый микрофон. 7-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код
07:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 731-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 7. 224-я серия
23:00 Прожарка. 11-я серия - «Тимати«
00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
01:50 Настя, соберись! 9-я серия
02:15 Настя, соберись! 10-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 1. 3-я серия
03:50 Импровизация. Сезон 1. 4-я серия
04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 17. 6-я серия
05:10 Воронины. Сезон 17. 7-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 7-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 8-я серия
07:00 Том и Джерри
10:15 Война невест
12:00 Уральские пельмени. #удачныепокупки
12:30 Уральские пельмени. #случайнеизжизни
13:20 Уральские пельмени. О спорт, нам Лень!
19:20 Уральские пельмени. Агронавты
20:55 Как украсть небоскреб
23:00 Ты водишь!
01:00 Война невест
02:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 10-я серии
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:30 След пираньи
11:20 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:55 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022. Прямой эфир
18:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
20:10 Новости
20:15 Все на Матч!
20:55 РецепТура
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Бавария». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Уличный боец: Кулак убийцы
02:20 Виктор Царёв. Капитан великой команды
03:15 Новости
03:20 Всё о главном
03:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Заложник
21:30 Пристрели их
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Д. Монсон - В. Дацик. Прямой эфир
00:15 Рэмбо: Последняя кровь
02:00 Без злого умысла
03:30 Первый удар
04:45 Невероятно интересные истории
Звезда
03:40 Шел четвертый год войны...
05:05 Вторая мировая война. Возвращая имена
05:35 Чистая проба. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Судьба
12:30 Освобождение
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Сделано в СССР
14:15 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Освобождение
19:30 Золотая мина
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:50 Судьба
02:35 Наградить (посмертно)
04:00 Волшебника вызывали?
Мосфильм. Золотая коллекция
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»
06:00 Комедия давно минувших дней
07:25 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
07:55 Хождение по мукам. 12-я и 13-я серии
10:45 Белорусский вокзал
12:35 Приезжая
14:20 Артистка из Грибова
16:50 Карнавальная ночь
18:10 Служебный роман
21:00 Калина красная
22:55 Неоконченная пьеса для механического пианино
00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии
Время начала передач - московское.