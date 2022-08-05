Программа передач ТВЦ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 5 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
05.08.2022
04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!
05:20 Мой герой. Мария Куликова
06:00 Настроение
08:15 Петровка, 38
08:35 Мой лучший враг. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:55 Мой лучший враг. 4-я серия
12:40 Девичий лес. 1-я серия
13:37 Девичий лес. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Девичий лес. 3-я серия
16:04 Девичий лес. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Сезон посадок. 1-я серия
19:23 Сезон посадок. 2-я серия
20:10 Беглец. 1-я серия
21:12 Беглец. 2-я серия
22:10 Закулисные войны в кино
23:00 Приют комедиантов. Кто-то теряет, кто-то находит
00:30 Парижские тайны
02:15 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.