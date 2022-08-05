Программа передач ТВЦ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 5 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



05.08.2022



04:45 Клара Новикова. Я не тётя Соня!

05:20 Мой герой. Мария Куликова

06:00 Настроение

08:15 Петровка, 38

08:35 Мой лучший враг. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:55 Мой лучший враг. 4-я серия

12:40 Девичий лес. 1-я серия

13:37 Девичий лес. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Девичий лес. 3-я серия

16:04 Девичий лес. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Сезон посадок. 1-я серия

19:23 Сезон посадок. 2-я серия

20:10 Беглец. 1-я серия

21:12 Беглец. 2-я серия

22:10 Закулисные войны в кино

23:00 Приют комедиантов. Кто-то теряет, кто-то находит

00:30 Парижские тайны

02:15 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.