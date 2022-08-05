Программа передач НТВ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
05.08.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Все за одного», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 9-я серия
20:45 Десант есть десант. 10-я серия
21:30 Ловушка
23:10 «Живи спокойно, страна!» Концерт Ларисы Рубальской
00:50 Таинственная Россия
01:35 Братаны - 2. 1-я - 4-я серии
04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.