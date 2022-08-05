Программа передач НТВ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 5 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



05.08.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Береговая охрана-2. «Все за одного», 1-я и 2-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 За гранью

17:55 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Десант есть десант. 9-я серия

20:45 Десант есть десант. 10-я серия

21:30 Ловушка

23:10 «Живи спокойно, страна!» Концерт Ларисы Рубальской

00:50 Таинственная Россия

01:35 Братаны - 2. 1-я - 4-я серии

04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.