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Программа передач НТВ на 5 августа 2022 года


Телепрограмма НТВ на 5 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

05.08.2022

04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Отелло Северной Пальмиры
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Флеш-рояль
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-2. «Точка возврата». «Маяк«. «Спасение на водах». «Крупная рыба»
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Береговая охрана-2. «Все за одного», 1-я и 2-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 За гранью
17:55 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Десант есть десант. 9-я серия
20:45 Десант есть десант. 10-я серия
21:30 Ловушка
23:10 «Живи спокойно, страна!» Концерт Ларисы Рубальской
00:50 Таинственная Россия
01:35 Братаны - 2. 1-я - 4-я серии
04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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