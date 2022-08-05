Программа передач Пятого канала на 5 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 5 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



05.08.2022



05:00 Известия

05:25 Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа

06:10 Щит и меч. Без права быть собой

07:30 Щит и меч. Приказано выжить…

09:00 Известия

09:30 Щит и меч. Приказано выжить…

10:10 Щит и меч. Обжалованию не подлежит

11:35 Щит и меч. Последний рубеж

13:00 Известия

13:30 Дознаватель. Пикник

14:25 Дознаватель. Белые ночи

15:20 Дознаватель. Поединок

16:20 Дознаватель. Командировка

17:15 Дознаватель. Лекарство

17:30 Известия

18:00 Дознаватель. Лекарство

18:40 Дознаватель. Судьба

19:40 След. Пассажир катафалка

20:25 След. Все относительно

21:05 След. История одной болезни

21:45 След. Кровь на руках

22:25 След. Море любви

23:15 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани

01:00 Страсть. Наваждение

01:25 Страсть. Надежда на счастье

01:50 Страсть. Стажировка

02:20 Свои-3. Вызов

02:55 Свои-3. Выжить будет роскошью

03:30 Свои-3. Раритет

04:10 Свои-3. Формула смерти



В программе передач возможны изменения.