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Программа передач Пятого канала на 5 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 5 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

05.08.2022

05:00 Известия
05:25 Живая история. Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа
06:10 Щит и меч. Без права быть собой
07:30 Щит и меч. Приказано выжить…
09:00 Известия
09:30 Щит и меч. Приказано выжить…
10:10 Щит и меч. Обжалованию не подлежит
11:35 Щит и меч. Последний рубеж
13:00 Известия
13:30 Дознаватель. Пикник
14:25 Дознаватель. Белые ночи
15:20 Дознаватель. Поединок
16:20 Дознаватель. Командировка
17:15 Дознаватель. Лекарство
17:30 Известия
18:00 Дознаватель. Лекарство
18:40 Дознаватель. Судьба
19:40 След. Пассажир катафалка
20:25 След. Все относительно
21:05 След. История одной болезни
21:45 След. Кровь на руках
22:25 След. Море любви
23:15 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Джонни Депп и Эмбер Херд. Любовь на грани
01:00 Страсть. Наваждение
01:25 Страсть. Надежда на счастье
01:50 Страсть. Стажировка
02:20 Свои-3. Вызов
02:55 Свои-3. Выжить будет роскошью
03:30 Свои-3. Раритет
04:10 Свои-3. Формула смерти

В программе передач возможны изменения.









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