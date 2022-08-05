Программа передач Домашний на 5 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 5 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



05.08.2022



02:40 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:45 По делам несовершеннолетних

09:25 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»

13:30 Порча. Наследство

14:00 Знахарка

14:30 Верну любимого. Соперник

15:05 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии

19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. Наследство

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Соперник

00:20 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!

04:30 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.