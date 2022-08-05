Программа передач Домашний на 5 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 5 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
05.08.2022
02:40 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:45 По делам несовершеннолетних
09:25 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»
13:30 Порча. Наследство
14:00 Знахарка
14:30 Верну любимого. Соперник
15:05 Скажи только слово. 1-я - 4-я серии
19:00 Отпуск в сосновом лесу. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. Наследство
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Соперник
00:20 Понять. Простить. «Миражи». «Мужская потребность»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
04:30 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.