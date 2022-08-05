Программа передач ТНТ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
05.08.2022
04:35 Comedy Баттл. 5-я серия
05:20 Открытый микрофон. 7-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
07:00 Смешарики: Пин-код
07:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе
09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии
19:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 731-я серия
22:00 Импровизация. Сезон 7. 224-я серия
23:00 Прожарка. 11-я серия - «Тимати«
00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед
01:50 Настя, соберись! 9-я серия
02:15 Настя, соберись! 10-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 1. 3-я серия
03:50 Импровизация. Сезон 1. 4-я серия
04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
В программе передач возможны изменения.