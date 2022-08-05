Программа передач ТНТ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 5 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



05.08.2022



04:35 Comedy Баттл. 5-я серия

05:20 Открытый микрофон. 7-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

07:00 Смешарики: Пин-код

07:30 Смешарики. Легенда о золотом драконе

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 160-я серии

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 731-я серия

22:00 Импровизация. Сезон 7. 224-я серия

23:00 Прожарка. 11-я серия - «Тимати«

00:00 Ангелы Чарли 2: Только вперед

01:50 Настя, соберись! 9-я серия

02:15 Настя, соберись! 10-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 1. 3-я серия

03:50 Импровизация. Сезон 1. 4-я серия

04:40 Comedy Баттл. 6-я серия



В программе передач возможны изменения.