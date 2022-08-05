Программа передач СТС на 5 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 5 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
05.08.2022
04:45 Воронины. Сезон 17. 6-я серия
05:10 Воронины. Сезон 17. 7-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия
06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 7-я серия
06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 8-я серия
07:00 Том и Джерри
10:15 Война невест
12:00 Уральские пельмени. #удачныепокупки
12:30 Уральские пельмени. #случайнеизжизни
13:20 Уральские пельмени. О спорт, нам Лень!
19:20 Уральские пельмени. Агронавты
20:55 Как украсть небоскреб
23:00 Ты водишь!
01:00 Война невест
02:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 10-я серии
В программе передач возможны изменения.