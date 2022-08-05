Программа передач СТС на 5 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 5 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



05.08.2022



04:45 Воронины. Сезон 17. 6-я серия

05:10 Воронины. Сезон 17. 7-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 177-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 107-я серия

06:10 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 7-я серия

06:35 Галилео с Владимиром Маркони. Сезон 1. 8-я серия

07:00 Том и Джерри

10:15 Война невест

12:00 Уральские пельмени. #удачныепокупки

12:30 Уральские пельмени. #случайнеизжизни

13:20 Уральские пельмени. О спорт, нам Лень!

19:20 Уральские пельмени. Агронавты

20:55 Как украсть небоскреб

23:00 Ты водишь!

01:00 Война невест

02:40 Воронины. Сезон 17. 5-я - 10-я серии



В программе передач возможны изменения.