Программа передач Матч ТВ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
05.08.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:30 След пираньи
11:20 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:55 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022. Прямой эфир
18:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир
20:10 Новости
20:15 Все на Матч!
20:55 РецепТура
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Бавария». Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:15 Уличный боец: Кулак убийцы
02:20 Виктор Царёв. Капитан великой команды
03:15 Новости
03:20 Всё о главном
03:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
В программе передач возможны изменения.