Программа передач Матч ТВ на 5 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 5 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



05.08.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:30 След пираньи

11:20 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:55 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022. Прямой эфир

18:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия - Белоруссия. Прямой эфир

20:10 Новости

20:15 Все на Матч!

20:55 РецепТура

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Бавария». Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:15 Уличный боец: Кулак убийцы

02:20 Виктор Царёв. Капитан великой команды

03:15 Новости

03:20 Всё о главном

03:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»



В программе передач возможны изменения.