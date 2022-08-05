Программа передач канала Звезда на 5 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



05.08.2022



03:40 Шел четвертый год войны...

05:05 Вторая мировая война. Возвращая имена

05:35 Чистая проба. 5-я - 8-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Судьба

12:30 Освобождение

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Сделано в СССР

14:15 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

19:00 Освобождение

19:30 Золотая мина

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:50 Судьба

02:35 Наградить (посмертно)

04:00 Волшебника вызывали?



В программе передач возможны изменения.