Программа передач канала Звезда на 5 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 5 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
05.08.2022
03:40 Шел четвертый год войны...
05:05 Вторая мировая война. Возвращая имена
05:35 Чистая проба. 5-я - 8-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Судьба
12:30 Освобождение
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Сделано в СССР
14:15 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
19:00 Освобождение
19:30 Золотая мина
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:50 Судьба
02:35 Наградить (посмертно)
04:00 Волшебника вызывали?
В программе передач возможны изменения.