Программа передач Золотая коллекция на 5 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



05.08.2022



04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»

06:00 Комедия давно минувших дней

07:25 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

07:55 Хождение по мукам. 12-я и 13-я серии

10:45 Белорусский вокзал

12:35 Приезжая

14:20 Артистка из Грибова

16:50 Карнавальная ночь

18:10 Служебный роман

21:00 Калина красная

22:55 Неоконченная пьеса для механического пианино

00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.