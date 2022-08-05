Программа передач Золотая коллекция на 5 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 5 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
05.08.2022
04:40 Тайны следствия-6. 1-я и 2-я серии - «Защита свидетеля»
06:00 Комедия давно минувших дней
07:25 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
07:55 Хождение по мукам. 12-я и 13-я серии
10:45 Белорусский вокзал
12:35 Приезжая
14:20 Артистка из Грибова
16:50 Карнавальная ночь
18:10 Служебный роман
21:00 Калина красная
22:55 Неоконченная пьеса для механического пианино
00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.