Телепрограмма ТВ России на субботу 6 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 6 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 06.08.2022



Первый канал



01:45 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «В зоне особого внимания». Ко Дню Воздушно-десантных войск

15:35 Освобождение: Направление главного удара

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Нелюбимая дочь узнает правду о своем происхождении

19:25 Пусть говорят. Дорогие килограммы: расплата за лишний вес

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Родной для всех! 60 лет Роману Мадянову

23:15 «Первый учитель». К 85-летию Андрея Кончаловского

01:10 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Кыргызстан

09:00 Формула еды. Тамбовская область. Лечо

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников. Укусы комаров, летние заготовки, хламидийная инфекция

13:05 Я всё помню

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Второй шанс

00:50 Лучший друг семьи

04:00 Поздняя любовь



ТВЦ



04:25 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия

05:05 Хватит слухов! 37-я серия

05:35 Беглец. 1-я серия

06:24 Беглец. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Еретические движения средневековой Руси

07:40 Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский

08:20 Четыре кризиса любви. 1-я серия

09:12 Четыре кризиса любви. 2-я серия

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Астраханская область

11:30 События

11:45 Дело Румянцева

13:40 «Смех без причины». Юмористический концерт

14:30 События

14:45 Ящик Пандоры. 1-я серия

16:30 Ящик Пандоры. 2-я серия

18:20 Мавр сделал своё дело. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Госизменники

23:00 90-е. Наркота

23:40 Прощание. Виктор Черномырдин

00:25 Дикие деньги. Джордж - потрошитель

01:05 Хватит слухов! 40-я серия

01:30 Хватит слухов! 23-я серия

02:00 Хватит слухов! 44-я серия

02:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии

06:15 Дельта. «Черный мент», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Десант есть десант. 11-я - 13-я серии

22:30 Маска

01:05 Таинственная Россия

01:45 Братаны - 2. 5-я - 8-я серии

04:50 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. 1-я часть - «Возмездие»

05:35 Такая работа. «Возмездие«, 2-я часть

06:10 Такая работа. Семья

06:50 Такая работа. Письмо

07:30 Такая работа. Замочная скважина

08:10 Такая работа. Одноклассники

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

10:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия

12:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия

13:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия

15:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия

16:45 След. Друзья по несчастью

17:35 След. Операция «Мусор«

18:20 След. Отбивные с кровью

19:10 След. Безнаказанность

20:00 След. Мусоровоз для мусора

20:45 След. Даму сдавали в багаж

21:35 След. Ехидна

22:25 След. Егерь и волки

23:15 След. Спящая красавица

00:00 След. Секретная миссия

00:45 След. Демиург

01:25 Прокурорская проверка. Магазин в двух шагах

02:20 Прокурорская проверка. Сладкий сон

03:10 Прокурорская проверка. Добрая бабушка

04:05 Прокурорская проверка. В мире животных



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:50 Сватьи. 1-я и 2-я серии

08:40 Миллионер

10:45 Под каблуком. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 121-я и 122-я серии

22:40 Белое платье

00:35 Под каблуком. 1-я - 4-я серии

04:00 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 6-я серия

05:25 Открытый микрофон. 8-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я - 57-я серии

09:00 Перезагрузка. 516-я серия

09:30 Модные игры. 8-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я - 61-я серия

13:50 Отряд самоубийц

16:15 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

18:15 Два холма. 9-я - 13-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 14-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 32-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 33-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 250-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 251-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 1. 5-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 1. 6-я серия

04:15 Comedy Баттл. 7-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 17. 11-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Доспехи

06:25 Наследство волшебника Бахрама

06:45 Три кота. Что такое осень

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День бабушек

07:05 Три кота. Крутые бутерброды

07:10 Три кота. Котята-шпионы

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Мусор - не мусор

07:25 Три кота. Послание в бутылке

07:35 Три кота. Брызгалки

07:40 Три кота. Папа разбойник

07:45 Три кота. Язык дружбы

07:50 Три кота. Старые вещи по-новому

07:55 Три кота. Семейные гонки

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений

08:25 Уральские пельмени. Агронавты

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени

11:05 Бегущий в лабиринте

13:25 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

16:05 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

19:00 Соник в кино

21:00 Покемон. Детектив Пикачу

23:00 Случайный шпион

00:45 Три икса: Мировое господство

02:40 Воронины. Сезон 17. 9-я - 14-я серии



Матч ТВ



05:00 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила - С. Ламтуан

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Молодой Ип Ман: Кризисные времена

10:45 Рэмбо: Первая кровь

12:40 Новости

12:45 Все на Матч!

13:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

16:10 Новости

16:15 Все на Матч!

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Нокдаун

01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер»

03:40 Новости

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кому нужна эта Украина?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников

18:00 Хитмэн

19:30 Новости

20:00 Хитмэн

20:15 Хитмэн: Агент 47

22:05 Заложница

23:00 Новости

23:25 Заложница

00:20 Заложница 3

02:15 Рэмбо: Последняя кровь

03:45 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Волшебника вызывали?

05:30 Кольца Альманзора

06:30 Во бору брусника

08:00 Новости дня

08:15 Во бору брусника

09:35 Легенды кино. Юрий Соломин

10:15 Главный день. Майя Булгакова

11:00 Война миров. Битва танковых асов

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Печки, лавочки... Как жила советская деревня?

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Игорь Тальков

13:40 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:25 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии

21:55 Душа шпиона

23:50 Во бору брусника

02:25 Кольца Альманзора

03:25 С ног на голову



Мосфильм. Золотая коллекция



00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии

05:35 Старики-разбойники

06:55 Акция

08:35 Крепкий орешек

10:00 Кортик. 1-я - 3-я серии

13:55 Сватовство гусара

15:10 Дело № 306

16:40 Сто грамм для храбрости

18:00 Хозяин тайги

19:30 Белое солнце пустыни

21:00 Вокзал для двоих

23:30 Земля Санникова

01:10 Золотой теленок

03:55 Бег



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 6 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 6 августа 2022 года Программа передач Пятого канала на 6 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 6 августа 2022 года Телепрограмма ТВ России на вторник 2 августа 2022 года









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