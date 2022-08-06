Телепрограмма ТВ России на субботу 6 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 6 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 06.08.2022
Первый канал
01:45 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «В зоне особого внимания». Ко Дню Воздушно-десантных войск
15:35 Освобождение: Направление главного удара
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Нелюбимая дочь узнает правду о своем происхождении
19:25 Пусть говорят. Дорогие килограммы: расплата за лишний вес
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Родной для всех! 60 лет Роману Мадянову
23:15 «Первый учитель». К 85-летию Андрея Кончаловского
01:10 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Кыргызстан
09:00 Формула еды. Тамбовская область. Лечо
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников. Укусы комаров, летние заготовки, хламидийная инфекция
13:05 Я всё помню
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Второй шанс
00:50 Лучший друг семьи
04:00 Поздняя любовь
ТВЦ
04:25 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия
05:05 Хватит слухов! 37-я серия
05:35 Беглец. 1-я серия
06:24 Беглец. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Еретические движения средневековой Руси
07:40 Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский
08:20 Четыре кризиса любви. 1-я серия
09:12 Четыре кризиса любви. 2-я серия
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Астраханская область
11:30 События
11:45 Дело Румянцева
13:40 «Смех без причины». Юмористический концерт
14:30 События
14:45 Ящик Пандоры. 1-я серия
16:30 Ящик Пандоры. 2-я серия
18:20 Мавр сделал своё дело. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Госизменники
23:00 90-е. Наркота
23:40 Прощание. Виктор Черномырдин
00:25 Дикие деньги. Джордж - потрошитель
01:05 Хватит слухов! 40-я серия
01:30 Хватит слухов! 23-я серия
02:00 Хватит слухов! 44-я серия
02:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии
06:15 Дельта. «Черный мент», 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Десант есть десант. 11-я - 13-я серии
22:30 Маска
01:05 Таинственная Россия
01:45 Братаны - 2. 5-я - 8-я серии
04:50 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. 1-я часть - «Возмездие»
05:35 Такая работа. «Возмездие«, 2-я часть
06:10 Такая работа. Семья
06:50 Такая работа. Письмо
07:30 Такая работа. Замочная скважина
08:10 Такая работа. Одноклассники
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
10:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия
12:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия
13:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия
15:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия
16:45 След. Друзья по несчастью
17:35 След. Операция «Мусор«
18:20 След. Отбивные с кровью
19:10 След. Безнаказанность
20:00 След. Мусоровоз для мусора
20:45 След. Даму сдавали в багаж
21:35 След. Ехидна
22:25 След. Егерь и волки
23:15 След. Спящая красавица
00:00 След. Секретная миссия
00:45 След. Демиург
01:25 Прокурорская проверка. Магазин в двух шагах
02:20 Прокурорская проверка. Сладкий сон
03:10 Прокурорская проверка. Добрая бабушка
04:05 Прокурорская проверка. В мире животных
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:50 Сватьи. 1-я и 2-я серии
08:40 Миллионер
10:45 Под каблуком. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 121-я и 122-я серии
22:40 Белое платье
00:35 Под каблуком. 1-я - 4-я серии
04:00 Преступления страсти. 5-я серия - «Ты не сможешь с этим жить». 6-я серия - «Выстрел в тире»
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
05:25 Открытый микрофон. 8-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я - 57-я серии
09:00 Перезагрузка. 516-я серия
09:30 Модные игры. 8-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я - 61-я серия
13:50 Отряд самоубийц
16:15 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
18:15 Два холма. 9-я - 13-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 14-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 32-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 33-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 250-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 251-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 1. 5-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 1. 6-я серия
04:15 Comedy Баттл. 7-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 17. 11-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Доспехи
06:25 Наследство волшебника Бахрама
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:05 Три кота. Крутые бутерброды
07:10 Три кота. Котята-шпионы
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Мусор - не мусор
07:25 Три кота. Послание в бутылке
07:35 Три кота. Брызгалки
07:40 Три кота. Папа разбойник
07:45 Три кота. Язык дружбы
07:50 Три кота. Старые вещи по-новому
07:55 Три кота. Семейные гонки
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений
08:25 Уральские пельмени. Агронавты
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени
11:05 Бегущий в лабиринте
13:25 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
16:05 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
19:00 Соник в кино
21:00 Покемон. Детектив Пикачу
23:00 Случайный шпион
00:45 Три икса: Мировое господство
02:40 Воронины. Сезон 17. 9-я - 14-я серии
Матч ТВ
05:00 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила - С. Ламтуан
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Молодой Ип Ман: Кризисные времена
10:45 Рэмбо: Первая кровь
12:40 Новости
12:45 Все на Матч!
13:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
16:10 Новости
16:15 Все на Матч!
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Нокдаун
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер»
03:40 Новости
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кому нужна эта Украина?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников
18:00 Хитмэн
19:30 Новости
20:00 Хитмэн
20:15 Хитмэн: Агент 47
22:05 Заложница
23:00 Новости
23:25 Заложница
00:20 Заложница 3
02:15 Рэмбо: Последняя кровь
03:45 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Волшебника вызывали?
05:30 Кольца Альманзора
06:30 Во бору брусника
08:00 Новости дня
08:15 Во бору брусника
09:35 Легенды кино. Юрий Соломин
10:15 Главный день. Майя Булгакова
11:00 Война миров. Битва танковых асов
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Печки, лавочки... Как жила советская деревня?
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Игорь Тальков
13:40 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:25 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии
21:55 Душа шпиона
23:50 Во бору брусника
02:25 Кольца Альманзора
03:25 С ног на голову
Мосфильм. Золотая коллекция
00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии
05:35 Старики-разбойники
06:55 Акция
08:35 Крепкий орешек
10:00 Кортик. 1-я - 3-я серии
13:55 Сватовство гусара
15:10 Дело № 306
16:40 Сто грамм для храбрости
18:00 Хозяин тайги
19:30 Белое солнце пустыни
21:00 Вокзал для двоих
23:30 Земля Санникова
01:10 Золотой теленок
03:55 Бег
Время начала передач - московское.