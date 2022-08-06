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Программа передач Первого канала на 6 августа 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 6 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

06.08.2022

01:45 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Поехали!»
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «В зоне особого внимания». Ко Дню Воздушно-десантных войск
15:35 Освобождение: Направление главного удара
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Нелюбимая дочь узнает правду о своем происхождении
19:25 Пусть говорят. Дорогие килограммы: расплата за лишний вес
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Родной для всех! 60 лет Роману Мадянову
23:15 «Первый учитель». К 85-летию Андрея Кончаловского
01:10 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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