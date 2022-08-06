Программа передач Первого канала на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 6 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



06.08.2022



01:45 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Поехали!»

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «В зоне особого внимания». Ко Дню Воздушно-десантных войск

15:35 Освобождение: Направление главного удара

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Нелюбимая дочь узнает правду о своем происхождении

19:25 Пусть говорят. Дорогие килограммы: расплата за лишний вес

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Родной для всех! 60 лет Роману Мадянову

23:15 «Первый учитель». К 85-летию Андрея Кончаловского

01:10 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.