Программа передач Россия 1 на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 6 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
06.08.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету. Кыргызстан
09:00 Формула еды. Тамбовская область. Лечо
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников. Укусы комаров, летние заготовки, хламидийная инфекция
13:05 Я всё помню
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Второй шанс
00:50 Лучший друг семьи
04:00 Поздняя любовь
В программе передач возможны изменения.