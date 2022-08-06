Программа передач Россия 1 на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 6 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



06.08.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету. Кыргызстан

09:00 Формула еды. Тамбовская область. Лечо

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников. Укусы комаров, летние заготовки, хламидийная инфекция

13:05 Я всё помню

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Второй шанс

00:50 Лучший друг семьи

04:00 Поздняя любовь



В программе передач возможны изменения.