Программа передач ТВЦ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



06.08.2022



04:25 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия

05:05 Хватит слухов! 37-я серия

05:35 Беглец. 1-я серия

06:24 Беглец. 2-я серия

07:15 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Еретические движения средневековой Руси

07:40 Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский

08:20 Четыре кризиса любви. 1-я серия

09:12 Четыре кризиса любви. 2-я серия

10:10 Москва резиновая

10:55 Страна чудес. Астраханская область

11:30 События

11:45 Дело Румянцева

13:40 «Смех без причины». Юмористический концерт

14:30 События

14:45 Ящик Пандоры. 1-я серия

16:30 Ящик Пандоры. 2-я серия

18:20 Мавр сделал своё дело. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Госизменники

23:00 90-е. Наркота

23:40 Прощание. Виктор Черномырдин

00:25 Дикие деньги. Джордж - потрошитель

01:05 Хватит слухов! 40-я серия

01:30 Хватит слухов! 23-я серия

02:00 Хватит слухов! 44-я серия

02:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.