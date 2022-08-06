Программа передач ТВЦ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 6 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
06.08.2022
04:25 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия
05:05 Хватит слухов! 37-я серия
05:35 Беглец. 1-я серия
06:24 Беглец. 2-я серия
07:15 Православная энциклопедия. Насилие в семье. Путешествие в Тарусу. Еретические движения средневековой Руси
07:40 Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский
08:20 Четыре кризиса любви. 1-я серия
09:12 Четыре кризиса любви. 2-я серия
10:10 Москва резиновая
10:55 Страна чудес. Астраханская область
11:30 События
11:45 Дело Румянцева
13:40 «Смех без причины». Юмористический концерт
14:30 События
14:45 Ящик Пандоры. 1-я серия
16:30 Ящик Пандоры. 2-я серия
18:20 Мавр сделал своё дело. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Госизменники
23:00 90-е. Наркота
23:40 Прощание. Виктор Черномырдин
00:25 Дикие деньги. Джордж - потрошитель
01:05 Хватит слухов! 40-я серия
01:30 Хватит слухов! 23-я серия
02:00 Хватит слухов! 44-я серия
02:25 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.