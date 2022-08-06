Программа передач НТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 6 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



06.08.2022



04:50 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии

06:15 Дельта. «Черный мент», 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Десант есть десант. 11-я - 13-я серии

22:30 Маска

01:05 Таинственная Россия

01:45 Братаны - 2. 5-я - 8-я серии

04:50 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.