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Программа передач Пятого канала на 6 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 6 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

06.08.2022

05:00 Такая работа. 1-я часть - «Возмездие»
05:35 Такая работа. «Возмездие«, 2-я часть
06:10 Такая работа. Семья
06:50 Такая работа. Письмо
07:30 Такая работа. Замочная скважина
08:10 Такая работа. Одноклассники
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
10:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия
12:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия
13:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия
15:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия
16:45 След. Друзья по несчастью
17:35 След. Операция «Мусор«
18:20 След. Отбивные с кровью
19:10 След. Безнаказанность
20:00 След. Мусоровоз для мусора
20:45 След. Даму сдавали в багаж
21:35 След. Ехидна
22:25 След. Егерь и волки
23:15 След. Спящая красавица
00:00 След. Секретная миссия
00:45 След. Демиург
01:25 Прокурорская проверка. Магазин в двух шагах
02:20 Прокурорская проверка. Сладкий сон
03:10 Прокурорская проверка. Добрая бабушка
04:05 Прокурорская проверка. В мире животных

В программе передач возможны изменения.









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