Программа передач Пятого канала на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 6 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



06.08.2022



05:00 Такая работа. 1-я часть - «Возмездие»

05:35 Такая работа. «Возмездие«, 2-я часть

06:10 Такая работа. Семья

06:50 Такая работа. Письмо

07:30 Такая работа. Замочная скважина

08:10 Такая работа. Одноклассники

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

10:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 1-я серия

12:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. 2-я серия

13:50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1-я серия

15:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 2-я серия

16:45 След. Друзья по несчастью

17:35 След. Операция «Мусор«

18:20 След. Отбивные с кровью

19:10 След. Безнаказанность

20:00 След. Мусоровоз для мусора

20:45 След. Даму сдавали в багаж

21:35 След. Ехидна

22:25 След. Егерь и волки

23:15 След. Спящая красавица

00:00 След. Секретная миссия

00:45 След. Демиург

01:25 Прокурорская проверка. Магазин в двух шагах

02:20 Прокурорская проверка. Сладкий сон

03:10 Прокурорская проверка. Добрая бабушка

04:05 Прокурорская проверка. В мире животных



В программе передач возможны изменения.