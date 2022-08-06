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Программа передач ТНТ на 6 августа 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 6 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

06.08.2022

04:40 Comedy Баттл. 6-я серия
05:25 Открытый микрофон. 8-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я - 57-я серии
09:00 Перезагрузка. 516-я серия
09:30 Модные игры. 8-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я - 61-я серия
13:50 Отряд самоубийц
16:15 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
18:15 Два холма. 9-я - 13-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 14-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 32-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 33-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 250-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 251-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 1. 5-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 1. 6-я серия
04:15 Comedy Баттл. 7-я серия

В программе передач возможны изменения.









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