Программа передач ТНТ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 6 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



06.08.2022



04:40 Comedy Баттл. 6-я серия

05:25 Открытый микрофон. 8-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я - 57-я серии

09:00 Перезагрузка. 516-я серия

09:30 Модные игры. 8-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я - 61-я серия

13:50 Отряд самоубийц

16:15 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

18:15 Два холма. 9-я - 13-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 14-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 32-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 33-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 250-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 251-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 1. 5-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 1. 6-я серия

04:15 Comedy Баттл. 7-я серия



В программе передач возможны изменения.