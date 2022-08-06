Программа передач СТС на 6 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



06.08.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 11-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 12-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Доспехи

06:25 Наследство волшебника Бахрама

06:45 Три кота. Что такое осень

06:50 Три кота

06:55 Три кота. День бабушек

07:05 Три кота. Крутые бутерброды

07:10 Три кота. Котята-шпионы

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Мусор - не мусор

07:25 Три кота. Послание в бутылке

07:35 Три кота. Брызгалки

07:40 Три кота. Папа разбойник

07:45 Три кота. Язык дружбы

07:50 Три кота. Старые вещи по-новому

07:55 Три кота. Семейные гонки

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений

08:25 Уральские пельмени. Агронавты

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени

11:05 Бегущий в лабиринте

13:25 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

16:05 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

19:00 Соник в кино

21:00 Покемон. Детектив Пикачу

23:00 Случайный шпион

00:45 Три икса: Мировое господство

02:40 Воронины. Сезон 17. 9-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.