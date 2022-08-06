Программа передач СТС на 6 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 6 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
06.08.2022
05:00 Воронины. Сезон 17. 11-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 12-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 109-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Доспехи
06:25 Наследство волшебника Бахрама
06:45 Три кота. Что такое осень
06:50 Три кота
06:55 Три кота. День бабушек
07:05 Три кота. Крутые бутерброды
07:10 Три кота. Котята-шпионы
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Мусор - не мусор
07:25 Три кота. Послание в бутылке
07:35 Три кота. Брызгалки
07:40 Три кота. Папа разбойник
07:45 Три кота. Язык дружбы
07:50 Три кота. Старые вещи по-новому
07:55 Три кота. Семейные гонки
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Жажда впечатлений
08:25 Уральские пельмени. Агронавты
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени
11:05 Бегущий в лабиринте
13:25 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
16:05 Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
19:00 Соник в кино
21:00 Покемон. Детектив Пикачу
23:00 Случайный шпион
00:45 Три икса: Мировое господство
02:40 Воронины. Сезон 17. 9-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.