Программа передач Матч ТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
06.08.2022
05:00 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила - С. Ламтуан
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Молодой Ип Ман: Кризисные времена
10:45 Рэмбо: Первая кровь
12:40 Новости
12:45 Все на Матч!
13:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир
14:40 Все на Матч!
14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
16:10 Новости
16:15 Все на Матч!
17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел». Прямой эфир
19:30 Все на Матч!
19:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Нокдаун
01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер»
03:40 Новости
03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
В программе передач возможны изменения.