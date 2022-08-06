Программа передач Матч ТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 6 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



06.08.2022



05:00 Лёгкая атлетика. ПСБ Чемпионат России-2022

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ветрила - С. Ламтуан

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Молодой Ип Ман: Кризисные времена

10:45 Рэмбо: Первая кровь

12:40 Новости

12:45 Все на Матч!

13:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» (Саратов). Прямой эфир

14:40 Все на Матч!

14:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

16:10 Новости

16:15 Все на Матч!

17:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел». Прямой эфир

19:30 Все на Матч!

19:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Нокдаун

01:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер»

03:40 Новости

03:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля



В программе передач возможны изменения.