Программа передач РЕН ТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 6 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



06.08.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кому нужна эта Украина?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников

18:00 Хитмэн

19:30 Новости

20:00 Хитмэн

20:15 Хитмэн: Агент 47

22:05 Заложница

23:00 Новости

23:25 Заложница

00:20 Заложница 3

02:15 Рэмбо: Последняя кровь

03:45 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.