Программа передач РЕН ТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 6 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
06.08.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кому нужна эта Украина?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников
18:00 Хитмэн
19:30 Новости
20:00 Хитмэн
20:15 Хитмэн: Агент 47
22:05 Заложница
23:00 Новости
23:25 Заложница
00:20 Заложница 3
02:15 Рэмбо: Последняя кровь
03:45 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.