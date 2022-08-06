Программа передач канала Звезда на 6 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



06.08.2022



04:00 Волшебника вызывали?

05:30 Кольца Альманзора

06:30 Во бору брусника

08:00 Новости дня

08:15 Во бору брусника

09:35 Легенды кино. Юрий Соломин

10:15 Главный день. Майя Булгакова

11:00 Война миров. Битва танковых асов

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Печки, лавочки... Как жила советская деревня?

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Игорь Тальков

13:40 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:25 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии

21:55 Душа шпиона

23:50 Во бору брусника

02:25 Кольца Альманзора

03:25 С ног на голову



В программе передач возможны изменения.