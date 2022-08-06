Программа передач канала Звезда на 6 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 6 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
06.08.2022
04:00 Волшебника вызывали?
05:30 Кольца Альманзора
06:30 Во бору брусника
08:00 Новости дня
08:15 Во бору брусника
09:35 Легенды кино. Юрий Соломин
10:15 Главный день. Майя Булгакова
11:00 Война миров. Битва танковых асов
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Печки, лавочки... Как жила советская деревня?
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Игорь Тальков
13:40 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:25 С чего начинается Родина. 1-я - 8-я серии
21:55 Душа шпиона
23:50 Во бору брусника
02:25 Кольца Альманзора
03:25 С ног на голову
В программе передач возможны изменения.