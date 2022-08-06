Программа передач Золотая коллекция на 6 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
06.08.2022
00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии
05:35 Старики-разбойники
06:55 Акция
08:35 Крепкий орешек
10:00 Кортик. 1-я - 3-я серии
13:55 Сватовство гусара
15:10 Дело № 306
16:40 Сто грамм для храбрости
18:00 Хозяин тайги
19:30 Белое солнце пустыни
21:00 Вокзал для двоих
23:30 Земля Санникова
01:10 Золотой теленок
03:55 Бег
В телепрограмме передач возможны изменения.