Программа передач Золотая коллекция на 6 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 6 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



06.08.2022



00:50 12 стульев. 1-я - 4-я серии

05:35 Старики-разбойники

06:55 Акция

08:35 Крепкий орешек

10:00 Кортик. 1-я - 3-я серии

13:55 Сватовство гусара

15:10 Дело № 306

16:40 Сто грамм для храбрости

18:00 Хозяин тайги

19:30 Белое солнце пустыни

21:00 Вокзал для двоих

23:30 Земля Санникова

01:10 Золотой теленок

03:55 Бег



В телепрограмме передач возможны изменения.