Программа передач Кино ТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 6 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.
06.08.2022
03:45 Солдаты неудачи
05:20 Чернильное сердце
06:55 Иван Царевич и Серый Волк
08:15 Иван Царевич и Серый Волк-2
09:30 Иван Царевич и Серый волк-3
10:45 Иван Царевич и Серый Волк-4
12:10 Смешарики. Начало
13:40 Поцелуй на удачу
15:25 Секс по дружбе
17:10 Притворись моей женой
19:10 Мы - Миллеры
21:00 Зависнуть в Палм-Спрингс
22:30 Американский пирог
00:10 Шеф Адам Джонс
01:40 Младенец на $30 000 000
03:35 Лавка чудес
В программе передач возможны изменения.