Программа передач Кино ТВ на 6 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 6 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.



06.08.2022



03:45 Солдаты неудачи

05:20 Чернильное сердце

06:55 Иван Царевич и Серый Волк

08:15 Иван Царевич и Серый Волк-2

09:30 Иван Царевич и Серый волк-3

10:45 Иван Царевич и Серый Волк-4

12:10 Смешарики. Начало

13:40 Поцелуй на удачу

15:25 Секс по дружбе

17:10 Притворись моей женой

19:10 Мы - Миллеры

21:00 Зависнуть в Палм-Спрингс

22:30 Американский пирог

00:10 Шеф Адам Джонс

01:40 Младенец на $30 000 000

03:35 Лавка чудес



В программе передач возможны изменения.